رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص فى الانتهاكات الإسرائيلية شرق نابلس

السبت 06/فبراير/2021 - 05:46 م
الانتهاكات الإسرائيلية
الانتهاكات الإسرائيلية
أ ش أ
طباعة
أصيب فلسطينيان، اليوم السبت، بالرصاص المعدني إلى جانب العشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعالية لزراعة شتلات الزيتون في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وقال عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في قرية بيت دجن سليم أبو جش- في تصرح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية: إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية، بعد محاولتهم إزالة سواتر ترابية وضعها الاحتلال في منطقة "الثغرة" شرق القرية مؤخرا، وأطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.

وأشار إلى أن المشاركين في الفعالية التي تنظم لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب الشعب الفلسطيني، من زراعة نحو 400 شتلة زيتون، في منطقة "الثغرة".

يذكر أن منطقة "الثغرة" في قرية بيت دجن، تشهد مواجهات مستمرة في أيام الجمع، وهي مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح الاستيطان.

وفي سياق متصل.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين من مخيم بلاطة للاجئين، على حاجز عسكري شرق نابلس.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز بيت فوريك العسكري، اعتقلت المواطنين عصام حسام صلاح "18 عاما"، وعبد الكريم جاسر عيسى "15 عاما"، وهما من مخيم بلاطة، أثناء مرورهما عبر الحاجز المذكور.

وعلى صعيد آخر.. اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على رعاة الماشية، ورشقوهم بالحجارة، قرب قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور إن مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، هاجموا رعاة الماشية شرق قرية التوانة، ورشقوهم بالحجارة، وطردوهم ومنعوهم من رعاية مواشيهم في المنطقة، واعتدوا بالضرب على عدد من مواطني القرية الذين تصدوا لهم.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للنهوض بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

مصدر أمنى ينفى وفاة 4 نزلاء داخل أحد السجون بفيروس كورونا

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

عرض «الفيل وعصا الحكمة» بقصر ثقافة موط

محاضرات تثقيفية وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

بدء حفل توقيع كتاب «تاريخنا التشريعي» لـ خالد قنديل بحزب الوفد

كتابة الفيتشر.. محاضرة ضمن فعاليات ورشة «التحرير الصحفي»