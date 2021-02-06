إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص فى الانتهاكات الإسرائيلية شرق نابلس

أصيب فلسطينيان، اليوم السبت، بالرصاص المعدني إلى جانب العشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعالية لزراعة شتلات الزيتون في قرية بيت دجن شرق نابلس.وقال عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في قرية بيت دجن سليم أبو جش- في تصرح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية: إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية، بعد محاولتهم إزالة سواتر ترابية وضعها الاحتلال في منطقة "الثغرة" شرق القرية مؤخرا، وأطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.وأشار إلى أن المشاركين في الفعالية التي تنظم لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب الشعب الفلسطيني، من زراعة نحو 400 شتلة زيتون، في منطقة "الثغرة".يذكر أن منطقة "الثغرة" في قرية بيت دجن، تشهد مواجهات مستمرة في أيام الجمع، وهي مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح الاستيطان.وفي سياق متصل.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين من مخيم بلاطة للاجئين، على حاجز عسكري شرق نابلس.ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز بيت فوريك العسكري، اعتقلت المواطنين عصام حسام صلاح "18 عاما"، وعبد الكريم جاسر عيسى "15 عاما"، وهما من مخيم بلاطة، أثناء مرورهما عبر الحاجز المذكور.وعلى صعيد آخر.. اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على رعاة الماشية، ورشقوهم بالحجارة، قرب قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور إن مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، هاجموا رعاة الماشية شرق قرية التوانة، ورشقوهم بالحجارة، وطردوهم ومنعوهم من رعاية مواشيهم في المنطقة، واعتدوا بالضرب على عدد من مواطني القرية الذين تصدوا لهم.