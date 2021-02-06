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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطار الغردقة يستقبل 217 سائحًا قادمًا من ألمانيا

السبت 06/فبراير/2021 - 05:29 م
مطار الغردقة
مطار الغردقة
علي عواد
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استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم السبت، رحلة طيران قادمة من مطار فرانكورت وهامبورج الألماني، وعلى متنها عدد 217 من السائحين، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وقياس درجات الحرارة وتعقيم وتطهير الحقائب والمتعلقات.

وعلى جانب آخر استعد مطار مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، عددًا من السائحين من جنسيات مختلفة منها "بولندا، وأوكرانيا، والتشكيك"، وذلك على متن 6 رحلات طيران سياحية، تصل لمطار مرسى علم الدولي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

واستعدت سلطات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال الرحلات، حيث تم تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، كما تم تجهيز صالة مخصصة لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية وعمل مسحات pcr للسائحين الأجانب، الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة، وأن النتيجة سلبية.

كما وفرت سُلطات المطار أجهزة التعقيم الفوري للأفراد والحقائق وتجهيز سيارات معقمة وفحصها وتعقيمها قبل وبعد استخدامها لنقل السياح من وإلى المطار.

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