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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: إصدار عملة جديدة للأطقم الطبية له مدلول تاريخي

السبت 06/فبراير/2021 - 05:50 م
أحمد مهني وكيل لجنة
أحمد مهني وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
عائشة حسن
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أشاد أحمد مهني وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بإصدار مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في مصر، عملة معدنية جديدة تحمل صورة الأطقم الطبية التي شاركت في الخط الأمامي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي حظي بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد «مهني» خلال البيان الصادر له، أن السبب في وضع صور للأطقم الطبية على العملة التذكارية يأتي تخليدًا لدور الفرق الطبية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، كما أنهم خط الدفاع الأول، ويوجد بينهم العديد من الشهداء الذين راحوا أثناء مكافحة الجائحة، لافتًا إلى أن وضع الصورة على العملة الوطنية له مدلول تاريخي في ثقافات الشعوب.

وأشار وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلى أن ما قامت به الدولة الآن من إصدار عملة معدنية جديدة لـ"الأطقم الطبية" كان متوقعًا خاصة وأنهم يقدمون الكثير من الإنجازات والتضحيات للدولة المصرية والشعب؛ للعبور من هذه الأزمة بأقل الخسائر، لافتًا إلى أن الجميع يدركون جيدًا أنه بدون جهود الأطقم الطبية لما كانت مصر تستطيع العبور إلى بر الأمان.

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