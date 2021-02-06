برلمانية تثمن دعوة الرئيس لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

ثمنت النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ مظاهر العنف والتطرف، مُشيرة إلى أن مبادرة رسالة سلام وتسامح من مصر للعالم تعكس إيمان الدولة المصرية وقيادتها السياسية بأهمية تعزيز الحوار وتقبل الآخر، ونبذ العنف والكراهية.وأشارت «رزق الله» خلال البيان الصادر لها، إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر جهود الدولة التي تٌعد منارة لنشر التسامح والعدل وفي تحقيق المساواة وتعزيز سبل التعاون البنّاء والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والكراهية والتطرف، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنتصر بشكل كبير في مكافحة العمليات الإرهابية.