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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«لصوص لكن ظرفاء».. تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدقهلية

السبت 06/فبراير/2021 - 05:33 م
ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة محل مجوهرات على طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء" في الدقهلية.

وأمام مفتشى قطاع الأمن العام، أدلى المتهمون الثلاثة (طالب ونجار وعاطل) باعترافات تفصيلية عن جريمتهم، وأقروا باتفاقهم على سرقة إحدى محلات الصاغة بمدينة المنزلة وقيامهم برصد ومعاينة مكان الواقعة، وتأكدوا من خلو الشقة التي تعلو المحل من قاطنيها.

أضاف المتهمون أنه فى سبيل تنفيذ مخططهم قاموا بتجهيز الأدوات المستخدمة (صاروخ كهربائي - حبال - 3 شاكوش-أزميل كاوتش - مفـك).

أضافوا: قام المتهم الأول بتاريخ سابق على ارتكاب الواقعة بالتسلل فجرًا والدلوف للشقة الخالية من قاطنيها والتي تعلو المحل، حيث مكث بها حتى تاريخ الواقعة وقام بتكسير أرضية الشقة "سقف المحل" صباحًا بصورة منتظمة يوميًا.

وبتاريخ الواقعة قام أحدهم بالنزول إلى المحل عن طريق حبل ثم قام بتجميع المصوغات الذهبية من داخله، وعقب ذلك قام المتهم الثاني بسحبه لأعلى وهربا، وبعد ذلك قام بشراء كمية من المصوغات الذهبية المُقلدة "ذهب صينى" وغافل المتهم الثانى ومنحه تلك المصوغات المُقلدة بزعم كونها جزءًا من نصيبه من المسروقات.

وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذا المصوغات الذهبية المُقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

كان قسم شرطة المنزلة تلقى بلاغًا من حاصل على بكالوريوس تجارة 25 سنة، مقيم دائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من المصوغات الذهبية من داخل المحل ملكه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم كل من طالب 22 سنة ونجار 22 سنة وعاطل 24 سنة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزة المتهم الأول حقيبة بداخلها المصوغات الذهبية المُستولى عليها زنة 5,600 كجم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

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