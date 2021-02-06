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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملكة إليزابيث تحتفل بذكرى اعتلائها العرش دون صخب

السبت 06/فبراير/2021 - 06:30 م
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
وكالات
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احتفلت الملكة إليزابيث الثانية بالذكرى الـ69 على اعتلائها العرش بدون الكثير من الصخب، اليوم السبت، وابتعدت عن العامة في قلعة ويندسور جراء جائحة فيروس كورونا.

وجاء على حساب العائلة الملكية عبر تويتر: "في هذا اليوم في 1952 اعتلت الملكة العرش يوم وفاة والدها الملك جورج السادس".

على مدار الثلاثة عقود الماضية، توجهت الملكة إلى ساندرينجهام في شرق إنجلترا للاحتفال بعيد الميلاد مع الأسرة، ثم أقامت هناك حتى الذكرى السنوية في السادس من فبراير. غير أن الجائحة عرقلت هذا التقليد وقضت الملكة أغلب فترة الجائحة في ويندسور مع الأمير فيليب محاطة بمجموعة صغيرة من العاملين ذي الثقة.

توفى والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير في ساندرينجهام، لتصبح إليزابيث، التي كانت حينها في الخامسة والعشرين من العمر، ملكة البلاد.

وحسب وكالة بريس أسوسيشن البريطانية، سوف يكون هناك يوم إضافي آخر إجازة في يونيو المقبل عندما تحتفل الملكة بيوبيلها البلاتيني.

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