إجمالى إصابات كورونا في العاصمة الهندية 636 ألفا

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية اليوم السبت أنه تم تسجيل ١٢٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نيودلهي، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى ٦٣٥ ألفا و٩١٦ حالة.وقالت الإدارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إنه تم تسجيل ٤ حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ١٠ آلاف و٨٧٧ حالة.