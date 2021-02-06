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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى أمريكا لـ26.8 مليون

السبت 06/فبراير/2021 - 05:49 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة بنسبة 5ر0 مقارنة بنفس الوقت، أمس الجمعة، حتى الساعة السابعة و4 دقائق صباح اليوم السبت، بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 8ر26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مطابقة لمتوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهي 5ر0 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 4ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 5ر0 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ عدد الوفيات 570

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