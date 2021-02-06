ارتفاع إصابات كورونا فى كندا لـ802530

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 802 ألف و530 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و607 أشخاص.وبحسب البيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 726 ألفا و95 شخصا حتى الآن.وأعلنت كندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.