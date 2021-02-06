رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى كندا لـ802530

السبت 06/فبراير/2021 - 05:50 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
طباعة
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 802 ألف و530 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و607 أشخاص.

وبحسب البيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 726 ألفا و95 شخصا حتى الآن.

وأعلنت كندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

مصدر أمنى ينفى وفاة 4 نزلاء داخل أحد السجون بفيروس كورونا

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

عرض «الفيل وعصا الحكمة» بقصر ثقافة موط

محاضرات تثقيفية وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

بدء حفل توقيع كتاب «تاريخنا التشريعي» لـ خالد قنديل بحزب الوفد

كتابة الفيتشر.. محاضرة ضمن فعاليات ورشة «التحرير الصحفي»