السعودية: استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

كشفت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة السعودية السبت، ضمن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مسجلة 386 بعد أن سجلت أمس الجمعة 327 حالة، في حين سجلت الخميس الماضي 303 إصابات.وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم السبت، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في المملكة إلى 369 ألفًا و961 حالة مؤكدة، بزيادة 386 إصابة عن المسجلة أمس التي بلغت 386 حالة.وتم تسجيل 283 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 361 ألفًا و237 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).وأعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6397 حالة وفاة.وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2327 حالة، منها 401 حالة حرجة.