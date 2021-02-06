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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

675 إصابة بكورونا في ويلز البريطانية

السبت 06/فبراير/2021 - 05:07 م
إصابة بكورونا
إصابة بكورونا
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أعلنت وكالة الصحة العامة في ويلز البريطانية السبت أنه تم تسجيل 675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المقاطعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 195 ألفا 599 حالة.

وقالت الوكالة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في المقاطعة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4961 حالة.

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