675 إصابة بكورونا في ويلز البريطانية

أعلنت وكالة الصحة العامة في ويلز البريطانية السبت أنه تم تسجيل 675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المقاطعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 195 ألفا 599 حالة.وقالت الوكالة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في المقاطعة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 4961 حالة.