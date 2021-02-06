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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مياه المنوفية» يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بأشمون

السبت 06/فبراير/2021 - 05:06 م
الأعمال الجاري تنفيذها
الأعمال الجاري تنفيذها بأشمون
ولاء القاضى
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تفقد اليوم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس أحمد الباجوري رئيس فرع أشمون، أعمال رفع مطابق الصرف الصحي وغرف المياه بطريق مونسه جريس - منشأة جريس بمركز أشمون بعد تعلية الطريق بمقدار متر لزوم القيام بأعمال الرصف الأمر الذي يستلزم رفع المطابق وغرف المياه بمنسوب الأسفلت قبل إتمام عملية الرصف.

وشدد على نهو الأعمال في المواعيد المحددة مع ضمان جودة التنفيذ لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.

وناشد نجيب، أثناء لقاءه عدد من المواطنين بتلك القرى، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة تقديم الخدمات.

وتابع رئيس الشركة يرافقه المهندس رمضان سراج رئيس فرع الباجور، سير العمل داخل محطة معالجة صرف صحي كفر الخضرة، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومن أهمها خدمة الصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص الدولة على توصيلها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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