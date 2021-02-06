الجيش الليبي يهنئ الشعب بنتائج ملتقى الحوار السياسي

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانا تهنئ فيه الشعب الليبي على نتائج الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة.وذكرت القوات المسلحة الليبية، في بيانها اليوم السبت، إنها تبارك وتهنئ الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مثمنة الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها ستيفاني ويليامز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين.وأضافت: "وفي هذا الإطار فإن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد ادبيبه، التي يأمل الليبيين قيامها بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل وفقا لما تم الاتفاق عليه، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون".