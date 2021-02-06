5965 إصابة بكورونا فى بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية، السبت، ٥٩٦٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و٥٤٥ ألفًا و٥٣٠ حالة.وذكرت الوزارة- وفقًا لراديو "بولندا"- أنه تم تسجيل ٢٨٣ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٣٨ ألفًا و٩٩٤ حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و٣٠١ ألف و٥٧١ متعافى.