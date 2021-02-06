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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

على طريقة «لصوص لكن ظرفاء».. ضبط تشكيل عصابى سرق محل ذهب بالمنزلة

السبت 06/فبراير/2021 - 05:25 م
ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي
الدقهلية: عمرو الحوتى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بمدينة المنزلة على طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، حيث تبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء الواقعة 3 شباب من مدينة المطرية، قاموا بالتخطيط لسرقة المحل بنفس طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، عن طريق عمل فتحة السقف فى الشقة العلوية للمحل للوصول إلى محل المجوهرات.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة المنزلة من مالك محل "يوسف الأزهرى" لبيع المشغولات الذهبية بوسط المدينة، أكد فيه أنه عند دخوله المحل في اليوم التالي للإجازة الأسبوعية، فوجئ بسرقة جميع المشغولات الذهبية الموجودة به مع سلامة الأبواب إلا أنه وجد فتحة في سقف المحل وأن كمية الذهب المسروقة تصل إلى 6 كيلوجرامات من عيارى 18 و24.

ولأهمية الواقعة وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث ومفتش الأمن العام وضباط المعلومات والبحث الجنائى، وبالفحص تبين أن اللصوص قاموا بتقليد فيلم "لصوص لكن ظرفاء" بكل تفاصيله، حيث قاموا باقتحام الشقة الموجودة أعلى المحل وعملوا فتحة في السقف وتمكنوا من النزول إليه بواسطة حبل وسرقوه وفروا بالمسروقات دون أن يحتاجوا إلى كسر أبواب المحل.

فيما جرى التحفظ على كاميرات المراقبة بالمحل والشوارع المجاورة وتتبع المترددين على العقار الموجود به المحل وفحص المسجلين سرقات في دائرة المنزلة والمطرية، وتوصلت خطة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 شباب من مركز المطرية وهم يوسف. ح، 23 عاما، عبد الله.م، 25 عاما، وأحمد. ف، 27 عاما، وجميعهم ليست لهم معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات الذهب المسروقة من المحل كاملة دون التصرف في أي منها، وبمواجهة المتهمين بما اسفرت عنه التحريات أدلوا باعترافات تفصيلية بكيفية سرقة المحل، وأنهم جميعًا تربطهم علاقة صداقة، وقرروا أن يطبقوا طريقة الفيلم وبحثوا عن محل ذهب تعلوه شقة تكون غير مأهولة بالسكان، وتوصلوا إلى المحل الذي تمت سرقته حيث تعلوه شقة حسب المواصفات المطلوبة.

وأكدوا فى اعترافاتهم أنهم اقتحموا الشقة قبل أسبوع من الواقعة ووضعوا خطتهم وقبل يومين من التنفيذ استقروا في الشقة وفي إجازة المحل تمكنوا من كسر السقف ونزلوا إلى المحل وسرقوا المصوغات الذهبية به وأخفوا الذهب لحين التصرف فيه بالبيع.

وتم التحفظ عليه لحين العرض على النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإرفاقه بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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