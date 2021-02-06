الجيش اليمني يسيطر على عدد من المواقع في صعدة
السبت 06/فبراير/2021 - 05:00 م
أ ش أطباعة
سيطر الجيش اليمني، السبت على تباب الصواريخ والمكرفون والمزارع المحيطة بها في جبهة الشامية بمديرية قطابر بمحافظة صعدة.
وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الجيش الوطني أصبح يسيطر على عدد من المواقع القريبة من "جبل النار" الاستراتيجي والمناطق المحيطة به.
وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الجيش الوطني أصبح يسيطر على عدد من المواقع القريبة من "جبل النار" الاستراتيجي والمناطق المحيطة به.