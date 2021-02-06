تجديد حبس مستريح المنيا بتهمة توظيف الأموال والتربح

أمر قاضى المعارضات بتجديد حبس المتهم "حسين ا. ا" المقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، والمعروف إعلاميا بمستريح المنيا، 15 يوما على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد فى يوم 17 فبراير وذلك فى القضية التى تحمل رقم 6682021 إدارى مغاغة.وقامت نيابة شمال المنيا الكلية بإجراء التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح مغاغة مستر حسين"، وذلك خلال مدة تجاوزت الـ 48، ووجهت فيها النيابة للمتهم الأول مستر حسين تهمة توظيف الأموال والتربح.وقال عبد الله الماقوسى المحامى بالمنيا والحاضر مع المتهم الثانى المدعو علاء الدين عبد الفتاح وشهرته الشيخ حمدى بأن المتهم الأول أقر تفصيليا بالتحقيقات باستلامه مبالغ تجاوزت المليار ونصف المليار وأن دور المتهم الثانى ليس شريكا إنما هو مندوب لدى المتهم الهارب محمد عبدالله.وأضاف دفاع المتهم الثانى أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهم الأول وتنتفى بالنسبة للمتهم الثانى بالتحقيقات والخاصة بالشيخ حمدى، وقال إن النيابة أمرت باستمرار الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق وتم عرضهم الخميس الماضى وقضى قاضى المعارضات الجزئى باستمرار الحبس 15 يوما، مع مراعاة التجديد لهما فى الموعد هو 17 نوفمبر.وأوضح محامى المتهم الثانى بأن النائب العام أصدر قرار بمنع المتهمين الثلاثة من التصرف فى ممتلكاتهم هم أزواجهم وأبنائهم، وتم عرض المتهمين المحبوسين مستر حسين والشيخ حمدى على المحكمة الاقتصادية اليوم السبت للنظر فى ذلك القرار واصدرت المحكمة الاقتصادية قرارها بتأييد قرار المنع من التصرف.وقال المحامى إن مستر حسين اعترف فى تحقيقات النيابة أنه بدأ العمل فى جمع الأموال فى 2017، وأن الأزمة بدأت فى شهر يوليو 2020، وأضاف فى التحقيقات إن لديه شركة تحت اسم الشرق الأوسط لتجارة الرخام.يذكر أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب "محمد. ع. م" 40 سنة، مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنيه.وترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، القبض على حسين. م والمعروف إعلاميا بالمستريح وأحد معاونيه علاء. ا. ع من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنيه لحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.وتم القبض على المتهمين أثناء تواجد بأحد المنازل بمركز العدوة، هربا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.