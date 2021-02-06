الإيمان محور الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)
السبت 06/فبراير/2021 - 05:05 م
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الإيمان.
جاء ذلك تحت شعار: "الحقَّ الحقَّ أقولُ لكُم: مَنْ عَمِلَ بِكلامي لا يَرى الموتَ أبدًا. (يوحنّا8 51)".اضغط
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الإيمان.
جاء ذلك تحت شعار: "الحقَّ الحقَّ أقولُ لكُم: مَنْ عَمِلَ بِكلامي لا يَرى الموتَ أبدًا. (يوحنّا8 51)".اضغط