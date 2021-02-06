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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 آلاف و983 إصابة جديدة بكورونا في إيران

السبت 06/فبراير/2021 - 05:11 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 6 آلاف و983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و459 ألفا و370 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري - في تصريح صحفي، أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إنه جرى خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 76 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 58 ألفا و412 شخصا.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن مليونا و247 ألفا و374 شخصا.. فيما تم حتى الآن إجراء 9 ملايين و612 ألفا و33 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس.


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