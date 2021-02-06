«مشيئة الله» عنوان الحلقة الأحدث من حملة «أقوال مضيئة»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال مضيئة".وجاءت الحلقة الأحدث للحملة، والتي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "مشيئة الله".وقالت الكنيسة في الحلقة: "ليست مشيئة الله صنمية، ليست أمرًا جاهزًا ومشروعًا يطالبنا به أو حتى يدعونا إليه، لأنه لا يريد أن يكون إله الأمر الواقع".