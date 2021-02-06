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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالجهود الذاتية.. تدشين قسم لعزل مرضى كورونا بمستشفى بلبيس للحميات

السبت 06/فبراير/2021 - 04:50 م
قسم لعزل مرضى كورونا
قسم لعزل مرضى كورونا
سارة الوردانى
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أعرب أهالي مركز بلبيس بالشرقية، عن سعادتهم عقب تدشين مبنى العزل بمستشفى الحميات، بالجهود الذاتية، وتوفير شبكة أكسجين وصيانة القسم.

وقال إبراهيم الزهار، ممثل الجمعية الشعبية لحماية المستهلك ببلبيس، وأحد رواد العمل العام والخيرى، إن مرضى كورونا كان يتم استقبالهم بأقسام أخرى بعيدا عن مستشفى العزل، مما تطلب التدخل وإنقاذ الموقف، لافتا إلى تكاتف الجهود الخيرية من الأهالى للوصول لما تم الوصول إليه بتدشين قسم للعزل، يخدم المرضى بالمركز.

وأضاف لـ"الدستور"، أنه تم تدشين القسم بقوة ٣٥ سرير، وتجهيزه بشبكة أكسجين كاملة وتم حجز المرضى المصابين بكورونا فيه، وذلك بالجهود الذاتية وتبرع فاعل خير.

وأوضح أنه تم العمل على إنشاء شبكة أكسجين، وتم توفير شبكة كاملة تم توصيلها بأسرة المستشفى، لتوفير الوقت والجهد فى نقل الإسطوانات من وإلى الأسرة، وذلك إلى جانب توفير 35 فيلوميتر لتنظيم الأكسجين للمرضى، كما تم إجراء عمليات صيانة وترميم ودهانات للقسم، ليصبح على أتم الاستعداد لاستقبال المرضى.

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