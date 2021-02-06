«الكاثوليكية» تطلق حملة جديدة تحت شعار «العلية»

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، إطلاق حملة جديدة تحت شعار "العلية".وقال الأنبا باخوم إنه من المقرر أن يتم إطلاق حلقات الحملة عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك".وتنضم الحملة الجديدة لعدة حملات أخرى يطلقها مركز الكنيسة الكاثوليكية الإعلامي مثل أخبار الكنيسة الكاثوليكية "في أسبوع، وعرفت أربي، وكل يوم آية، وكلمة اليوم، وكلمة الله والصورة أوضح".