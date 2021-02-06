الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديسين بطرس بتيستا وبولس ميكي

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسين بطرس بتيستا، وبولس ميكي ورفقاؤهم الشهداء.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن بطرس بتيستا ولد فى أسبانيا سنة 1542م. وبعد أن أنهى دراسته فى علوم الفلسفة واللاهوت سيم كاهنًا. قضى سنوات عديدة فى جزر الفلبين يبشر أهلها بالإنجيل. ثم أرسل سنة 1593م إلى اليابان مع أربعة إخوة آخرين ليبشروا بالإنجيل، حكم عليهم بالصلب فى الخامس من فبراير عام 1597م. كان ضمن هؤلاء بولس ميكي أول كهنة اليابان.وأضاف: "لما علقوا على الصلبان كان عزمهم وثباتهم منظرًا عجبًا، وكان يشجعهم الأب باسيوس مرة. أما رئيس الدير فكان نظره ثابتًا فى السماء. هتف به أحد المسيحيين وقال له: إنه بعد قليل سيكون فى الفردوس. أجاب بإشارة بإصبعه وبحركة فى كل جسده لفتت نظر جميع المشاهدين، فكانوا يظهرون بهذه الكلمات وبإشارات أخرى مماثلة استعدادهم وتقبلهم للموت.واختتم: "وأخيرًا جاء الجلادون، فاستلوا أربعة خناجر يابانية من غمدها، عند هذا المرأى المرعب هتف جميع المؤمنين "يا يسوع ويا مريم" ثم صرخوا صرخة شقت عنان السماء، وقضى الجلادون على كل واحد منهم بلحظة وبضربة سريعة".