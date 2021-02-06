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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

عرض «الفيل وعصا الحكمة» بقصر ثقافة موط

السبت 06/فبراير/2021 - 06:20 م
قصر ثقافة موط
قصر ثقافة موط
آلاء حسن
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قدم قصر ثقافة موط بفرع الوادى الجديد، العرض المسرحى للطفل بعنوان "الفيل وعصا الحكمة" إنتاج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومن أشعار محمد أبوزيد، ألحان عبدالبارى عبدالعزيز، استعراضات محمد جابر، ديكور وملابس وعرائس ومسكات فتحى مرزوق، إضاءة إسلام فرغلى، تأليف منتصر ثابت، وإخراج أسامة عبدالرءوف، وذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالطفل.

وذلك بحضور لجنة التحكيم الفنان عادل بركات، الفنان شريف صلاح الدين والفنان خالد أبوضيف، بطولة حسنى أبوعمرة فى دور "الفيل"، محسن سعيد "الفيل الحكيم"، ماجد عبدالوهاب "البغبغان"، أروة رفعت إبراهيم "القرد"، ومجموعة النمل: جنات أحمد محمد "النملة الحكيمة"، جودى أحمد، ليان محمد، منة أسامة، ندا أحمد، مجموعة أبو قردان: ريناد طارق أحمد، ريهام زوام كمال زوام، رزان محمد، محمد فوزى الريس، عبدالرحمن ياسر، مجموعة الشجر: حنين أحمد، سما محمد، بسملة عصام، أحمد محمود منصور، مازن أسامة عبدالرءوف السنحاب، بالاشتراك مع منة ممدوح، مصطفى رجب، هدى مناع، وهاجر ياسر.

تدور أحداث العرض حول رحلة الفيل التى أرسله فيها والده ملك الفيلة لكى يأتى بعصا الحكمة من غابة الحكمة، ويبدأ الفيل رحلته متسلحًا بحكم الفيل الحكيم، ويتعرض لمواقف يتعلم فيها قيم النظر لبواطن الأمور من خلال لقائه بالقرد، والتعاون والنظام من خلال لقائه بالنمل، والمحبة من خلال أبو قردان، وينتصر على ساحر الغابة الذى يريد أن يقتلع الأشجار كى تتصحر الغابة وتموت الحيوانات، فى نهاية الرحلة يهزم الثعبان الذى يحرس شجرة الحكمة، ويعود منتصرًا بعد أن تعلم الكثير من القيم النبيلة.

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الثقافة

عرض «الفيل وعصا الحكمة» بقصر ثقافة موط

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