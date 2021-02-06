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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

علاج مريضة تعاني من قصور حرج في الدورة الدموية بمستشفى حورس بالأقصر

السبت 06/فبراير/2021 - 05:13 م
مستشفى حورس بالأقصر
مستشفى حورس بالأقصر
سارة سعودي - فاتن خديوي
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن نجاح فريق طبى بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، في إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من قصور حرج بالدورة الدموية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يأتي ذلك في إطار الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر للمسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء المحافظة، والبالغ عددها ٥٩ مركزا ووحدة صحية و٧ مستشفيات، كإحدى محافظات المرحلة الأولى التي سيتم انطلاق المنظومة الجديدة فعليًا بها قريبًا.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أنه فور حضور المريضة محولة من وحدة صحة القرايا إلى مستشفى حورس التخصصي، بنظام الإحالة الطبية المعمول به في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتبين أنها تعاني من قصور حرج بالدورة الدموية بالطرف السفلي الأيسر وغرغرينا بالقدم نتيجة انسداد الشريان الفخذي والمأبضي الأيسر؛ وعليه تم عمل توسيع للشرايين باستخدام البالونات الموسعة واستعادة الدورة الدموية حتى القدم وإنقاذ ساق المريضة من البتر، وهي الآن بحالة صحية جيدة وحالتها مستقرة.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنه قام بإجراء العملية بنجاح للمريضة فريق من أمهر أطباء الأوعية الدموية بالمستشفى.

وتابعت الهيئة: أن تكلفة هذه الجراحة 25 ألف جنيه، ولم تتكلف المريضة سوى دفع 300 جنيه فقط لا غير، قيمة المساهمة في العملية، حيث إنها من المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر والمنتفعين بخدماته، والذي يضمن العلاج بأقل تكلفة للمرضى ووفق أحدث معايير الجودة والممارسات العالمية.

ودعت هيئة الرعاية الصحية كافة أبناء محافظة الأقصر إلى التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة، من خلال التوجه إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب لمحل سكنهم بالأوراق المطلوبة للتسجيل، التي تشمل (الرقم القومي لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال إن وجدوا أو صورة منها)، وذلك للتمتع بكافة الخدمات والرعاية الصحية التي توفرها لهم المنظومة الجديدة وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية (مستقبل صحة مصر).

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