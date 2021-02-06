الزراعة: مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية يبحث رفع كفاءتها

عقد مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية، اليوم، أولى اجتماعاته برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وفي بداية الاجتماع، أكد "القصير" على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمحطة الزهراء باعتبارها ثروة قومية وبيت الخيول العربية الأصيلة.وقال "القصير" إنه لأول مرة في تاريخ المحطة يتم تشكيل مجلس أمناء لها، يضم بعض الخبراء وممثلي الوزارات والمؤسسات مما يؤكد اهتمام الدولة على النهوض بمستقبل صناعة الخيول، وأضاف أن الاجتماع بحث رفع كفاءة المحطة والاهتمام ببرامج التربية والتغذية السليمة وأيضا الرعاية العلاجية للخيول بصفة دورية من خلال هيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومعهد التناسليات الحيوانية والاستعانة بالأطباء والجراحين البيطريين من الجامعات المصرية.كما بحث الاجتماع أيضا مراجعة آليات البيع والتسعير لتعظيم القيمة الاقتصادية للمحطة وأيضا تأمين المستندات والوثائق للحفاظ عليها.يذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية تعتبر من أقدم المحطات فى العالم وهي التي تمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.