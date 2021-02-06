نيقولا معوض يستعد لتصوير دوره فى «على الحلوة والمرة»

يستعد النجم نيقولا معوض لتصوير دوره في المسلسل «على الحلوة والمرة» خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة دانا مارديني وباميلا الكيك وجو طراد، وكارمن لبس وسلمى المصري ومحمد خير الجراح، والمسلسل من 60 حلقة، ومن إنتاج mbc والمقرر عرضه في موسم خريف 2021.وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي حول ريان الذي يصل إلى لبنان بعد 5 سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، لكن تظهر مفاجأة من الماضي تعكر صفو هذا الزواج كثيرًا.نيقولا عاد مؤخرًا من أستراليا بعد الانتهاء من تصوير دوره في فيلم أمريكي للمخرج الكبير لجورج ميلر، الحائز على أوسكار، وقدم الكثير من الأفلام المهمة مثل Mad Max وThe Witches of Eastwick وHappy Feet، وهو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم، ومن المقرر عرضه بداية العام المقبل.