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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حماس ترحب بقرار المحكمة الجنائية بإنصاف ضحايا الاحتلال

السبت 06/فبراير/2021 - 04:36 م
حماس
حماس
وكالات
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رحبت حركة المقاومة "حماس" اليوم السبت، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمس القاضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن القرار المذكور "خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت أن الخطوة الأهم هي "استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوطات المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها".

وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي بهذه المناسبة بتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز حقوقه الأساسية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

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