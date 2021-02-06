في 10 لقطات.. طقوس اللاتين في الاحتفال بدخول المسيح الهيكل

نشر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، مجموعة جديدة من الصور للأنبا كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، أثناء رئاسة طقوس ومراسم عيد تقدمة المسيح إلى الهيكل، والذي يوافق اليوم العالمي للحياة المكرسة، وبمناسبة افتتاح عام القديس يوسف بمدرسة القديس يوسف بالإسكندرية.وأشار الأنبا باخوم إلى أن ذلك جاء بحضور عدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، كما تم تبريك الشموع إشارة إلى المسيح شمس البر الذي هو نور العالم.