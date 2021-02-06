رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ليسوا ملائكة»... لماذا تمرد مصطفى محمود على مجتمع السياسة؟

السبت 06/فبراير/2021 - 04:34 م
مصطفى محمود
مصطفى محمود
حمدين حجاج
طباعة
يظل الدكتور مصطفى محمود كاتبًا عاش حياته مثيًرا للجدل لكن بعد رحيله اكتشف الجميع أنه فكرة عابرة للزمن، صامدة بمرور السنوات وانقضاء الأيام.. هكذا كان وسيظل دومًا.

فى كتاب «الإسلام السياسى والمعركة القادمة»، الصادر فى 1992، أطلق الدكتور مصطفى محمود نبؤة مبكرة، عندما قال إن مصر مقبلة على أحداث جسام، متنبئًا بأزمات المياه، ومحذرًا من الزيادة السكانية، واللعب على وتر الطائفية وغيرها من المشاكل.

لكن اللافت أن فى جوهر هذا الكتاب يكمن فى ملمح مهم من شخصية هذا الرجل، فقد لعب بكلماته دور السياسى الذى يُعرف أنه ذلك الرجل الذى يجلس فوق السور وأذناه على الأرض ليفهم ويحلل فيما يفكر ويرغب الإنسان فى فعله.. لكن السؤال: كيف كانت علاقة صاحب «ألعاب السيرك السياسى» بعالم السياسة؟

تجيب ابنته «أمل» في أحد حوارتها الصحفية:«كانت لديه قناعة تامة بأن عالم السياسة ليس موطنًا للمثل والقيم، وأن السياسيين ليسوا ملائكة، لأنه بطبعه يكره ويبغض النفاق والمهادنة، وتلك متلازمتان لا تخلو منهما تلك البيئة، إضافة إلى أنه شخص عاشق الحرية، وتلك النقطة تحديدًا كانت أساسية فى خلافه مع نظام عبدالناصر، بالرغم من إيمانه بالفعل بكونه شخصًا يملك مواصفات وكاريزما الزعيم.

وتضرب المثل على ذلك بأنه «كان مستعدًا لأن يتقبل فكرة تقييد الحريات لفترة، لكن أن ينتهى الموضوع بهزيمة قاسية كتلك التى حدثت فى عام ١٩٦٧ فهذا هو ما يعرف بحد اللا معقول.

تضيف: «على النقيض من ذلك، علاقته كانت حميمة بـالسادات، وهى علاقة صداقة قديمة نشأت بينهما بحكم عمل الرئيس الراحل فى الصحافة خلال البدايات الأولى من ثورة يوليو، وعندما تولى منصب رئاسة الجمهورية عرض على أبى منصب وزير الإعلام لكنه رفض، وكان منطقه عائدًا إلى أن المنصب يقيد حريته، وتلك نقطة.

وتتابع «النقطة الأخرى هو إيمانه الشديد بأن مثل هذا المنصب يصبح من المحرمات عليه فعل النقد أو توجيه اللوم إلى رئيس الجمهورية أو أى من أركان نظامه، وهو ما يتنافى مع تكوينه الذى يرفض أن يهادن كائنًا من كان.

وفى عهد «مبارك» تم تحييده باعتباره من المحسوبين على نظام الرئيس السادات، ودفع ثمن ذلك غاليًا بعدما تم وقف برنامجه «العلم والإيمان»، وفق «أمل».

فيما كانت وجهة نظره فى جماعات الإسلام السياسى، وعلى رأسها «الإخوان»، أنها كيانات تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية، ومعظمها تحركها جهات أجنبية تقدم لها تمويلًا ماديًا لكنه يتم من وراء حجاب.

وتكشف عن أنه فى سنواته الأخيرة لم يكن محبًا للظهور خاصة مع رحيل العديد من أصدقائه، لكن ظل هناك تواصل بينه وبين الفنانة شادية، إضافة إلى لويس جريس وجلال الشرقاوى، فقد كانا دائمى السؤال عنه.

وتختتم حديثها قائلة: «هناك كتابات كثيرة وافتراءات أكثر كتبت بحق والدى، معظمها لا يمت للحقيقة بصلة، ولهذا فقد بدأت بالفعل فى كتابة مذكراته لكن توقفت عنها لأسباب معينة، لكننى قريبًا سأعاود استكمالها خاصة أن المعروف والمشهور ليس إلا نذرًا يسيرًا من مسيرته.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

مرعب.. فيضان «بلون الدم» يغرق قرية إندونيسية

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

مصطفى عبدالوارث يستعرض المواقف المشرفة لحزب الوفد

أوّلُ ما تراءى لى داخلَ البلّورة

أزمة الأربعين

قصيدة الفراشة