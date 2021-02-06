برلماني: مصر تدير أزمة كورونا باحتراف شديد

قال مصطفى بدران عضو مجلس النواب، إن نجاح مصر في التعاقد على نحو 100 مليون جرعة لقاح لكورونا خلال 2021 يؤكد على النقلة النوعية للصحة، قائلا: «الرئيس حريص على صحة المواطنين».وأشار «بدران» خلال تصريحات له اليوم إلى ما قالته وزيرة الصحة هالة زايد، بأنه تم إجراء اتفاقيات لتوفير 100 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا خلال العام الجاري، مؤكدا أن مصر ستكون أول دولة أفريقية تستقبل اللقاحات وتمنحها للمواطنين.وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر تدير أزمة فيروس كورونا باحتراف شديد جدا، وتميز وهو ما أدى إلى النجاح في السيطرة على الفيروس لدرجة تراجع الإصابات به وتراجع الوفيات بنسبة كبيرة.وأضاف أن مصر تبنت استراتيجية شاملة صحيا واقتصاديا واجتماعيا في التعامل مع فيروس كورونا، موضحا أنه أدى إلى نتائج مبهرة في التعامل مع الأزمة وشهدت به منظمة الصحة العالمية.