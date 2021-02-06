الكنيسة تنشر صور زيارة الأنبا عمانوئيل لجامعة الازهر (صور)

نشر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، مجموعة جديدة من الصور للأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اثناء تلبية دعوة كلية البنات بجامعة الازهر-فرع طيبة.وقال الانبا باخوم إن الزيارة جاءت تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للأخوة الإنسانية وتذكار توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الازهر.واضاف:"تخلل اللقاء كلمة للأستاذ الدكتور أحمد سيد ابراهيم عميد الكلية الذى رحب بالحضور وقدم كلمة عن الاخوة الإنسانية ثم كلمة نيافته والتى أسهب نيافتة فى توضيح ما جاء فى الوثيقة من قيم ومبادئ تدل على المحبه والإخوة الإنسانية ثم كلمة الأستاذ الدكتورعبد الحميد الضوى مستشار رئيس جامعة الأزهر سابقا وعميد الكلية الأسبق بعنوان الديانات السماوية ثم كلمة الأستاذ الدكتورعبدالوهاب فكرى وكيلة الكلية والذى ثمن ما جاء بالوثيقة من حث على نشر السلام والحب والإخاء".واختتم:"فى ختام اللقاء قام عميد الكلية الأستاذ الدكتور أحمد سيد ابراهيم بتسليم درع المحبه والإخاء لنيافة الأنبا عمانوئيل وسط جو يملؤة المحبة والبهجة وحضر الحفل وفد من الكنيسة متمثلا فى الأب ماركو ناجى وكيل عام المطرانية والأب شنودة نصيف والأب ملاك ناجى والأب يوسف ميخائيل".