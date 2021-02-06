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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: صرف 50 ألف جنيه لدعم مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف

السبت 06/فبراير/2021 - 04:27 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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شهد اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توزيع عدد من البطاطين ولحاف الشتاء لنزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف، كما وجه بصرف (50 ألف جنيه) كدعم من المحافظة لسد احتياجات الدار من أغذية ومستلزمات للإيواء وتوفير ملابس للنزلاء ورفع كفاءة المؤسسة.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه برفع الأعباء عن كاهل المواطنين انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

حيث تفقد المحافظ المؤسسة وأمر بتوفير عدد 2 من العاملات للعمل باليومية لخدمة كبار السن من سيدات ورجال الدار، هذا وتقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف على رعاية العجزة وكبار السن والمشردين بلا مأوى الذين يتم ايداعهم عن طريق وحدة التدخل تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم من خلال فرق عمل متنقلة تجوب المحافظة.

كما تفقد المحافظ وحدة الرعاية الشاملة الجديدة للأطفال بمركز ومدينة منوف بتكلفة تقديرية ما يزيد عن (8) ملايين جنيه على مساحة 1000 م2 تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، حيث تضم الوحدة مبنى سكن النزلاء ومبنى إداري ومبنى الاستقبال، فضلًا عن وجود ورش إنتاج لتعليم الأطفال الحرف وكذا ملعب رياضي.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قد أطلقت البرنامج القومي لـ (حماية أطفال بلا مأوى) في يناير 2017 لتوفير الرعاية الكاملة لهم من خلال قيام الوحدات المتنقلة وفرق الشارع لجذب الأطفال ومحاولة ضمهم لدور الرعاية لتأهيلهم ودمجهم وتقديم خدمات صحية وتعليمية وتثقيفية وترفيهية فضلا عن توفير الإعاشة والتأهيل في المجتمع.

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