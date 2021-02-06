ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل لـ 9.45 مليون

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 45ر9 مليون حالة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس إلى 230 ألفا و.34وبحسب البيانات،وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد19- " الذي يسببه الفيروس إلى 4ر8 مليون.وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 49 أسبوعا.