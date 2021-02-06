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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: نولي اهتماما كبيرا بالشباب

السبت 06/فبراير/2021 - 04:23 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
هبه عويضه
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أكد مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معتز محمد خميس، على عمق ومتانة العلاقات التى تربط الأكاديمية بمختلف مؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك على خلفية افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل نقاشية تحت عنوان "حوار شباب القاهرة الكبرى حول الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026 والتي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف "خميس" أن الأكاديمية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، تولي اهتماما كبيرا بدعم وتشجيع الشباب من خلال تبني مبادرات بناء الإنسان وريادة الأعمال اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد "خميس" على أن الاكاديمية تقدم كل الدعم للشباب وتعمل على تمكينهم في مختلف المجالات والتخصصات بوصفها بيت الخبرة العربي والذراع الفني للجامعة العربية في التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات.

وأوضح أن رئيس الأكاديمية الدكتور اسماعيل عبد الغفار يؤكد دائما ضرورة الاهتمام بالقيادات الشبابية من منطلق حرصه على تطوير العنصر البشري وبخاصة الشباب الذين هم أمل المستقبل، وأساس التطوير والتنمية للمجتمعات، مؤكدا أن توظيف طاقات الشباب وقدراتهم في مقدمة الأولويات بأجندة رئيس الأكاديمية.

وأكد "خميس" على دور الأكاديمية الريادي في تخريج كفاءات على مستوى عال من المهارة والمعرفة، لافتا إلى أن الأكاديمية تتمتع بفكر متجدد وحيوي مواكب لخطط التطور بما يواكب الثورة التكنولوجية في شتى المجالات.

وأشار إلى أن الأكاديمية تقوم بدور غير مسبوق في دعم الرياضيين المتميزين في شتى اللعبات وبينهم بطلة العالم فى الاسكواش نور الشربينى، وبطلة الخماسي الحديث اية مدنى المدرس المساعد بكلية النقل الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تقديرا لتفوقها في الحقلين الرياضي والعلمى، وبطلة رفع الأثقال سارة سمير، والمبارز علاء ابو القاسم، والبطل الأوليمبى هشام مصباح، ولاعبي منتخب الشباب لكرة اليد وغيرهم الكثير.

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