ضبط شبكة دعارة تديرها 4 سيدات ورجل بالغردقة

تمكن ضباط مكتب حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من القبض على شبكة دعارة تديرها 4 سيدات ورجل، بأحد النوادي الصحية بمنطقة الشيراتون بمدينة الغردقة.تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب والرائد محمود عبدالوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على شبكة دعارة مكونة من 4 سيدات ورجل، كما تم ضبط شخصين أخرين من العملاء المترددين علي المكان، وذلك بأحد النوادي الصحية بمنطقة الشيراتون بمدينة الغردقة.وبعمل التحريات وجمع المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن من ضبطهم بدائرة قسم أول الغردقة وتحديدًا بمنطقة الشيراتون.وبمواجهة المتهمين اعترفوا باعتيادهم على ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها بمقابل مادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.