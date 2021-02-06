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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرلمان الكويتي يدعو الحكومة لإعادة النظر في قرارات الإغلاق

السبت 06/فبراير/2021 - 04:18 م
مرزوق الغانم
مرزوق الغانم
نيفين أشرف
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دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الحكومة الكويتية، إلى إعادة النظر في قرارت إغلاق المشروعات الصغيرة الصادرة مؤخرًا ضمن الاجراءات الوقائية لمجابهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورنا المستجد.

وقال الغانم، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "للتو انتهيت من اجتماع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة بحضور النائبين الدكتور عبدالله الطريجي، وأحمد الحمد، حيث شرحوا لي الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة".

وأضاف: "أطالب مجلس الوزراء وبشكل واضح، بالوقف الفوري للاجراءات التي مست هذا القطاع لما له من آثار اسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة".

وتابع قائلًا: "تحدثت قبل قليل مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي وافق مشكورًا على إعادة بحث الموضوع، وسيكون هناك اجتماع يوم غد بين لجنة الطوارىء الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة".

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