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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 31.. طلاق مي عمر

السبت 06/فبراير/2021 - 05:05 م
لؤلؤ
لؤلؤ
نعمات مدحت
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تفاصيل أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 31، تصدرت محركات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات، البحث والسؤال عن تفاصيل الحلقة الجديدة من لؤلؤ، فقد شهد العمل الفني نسبة مشاهدة مرتفقة واقبالًا جماهيريًا كبيرًا من جانب المواطنين منذ انطلاق أولى حلقاته ديسمبر الماضي، وحقق نجاحًا ضخمًا بشهادة النقاد والفنانين، ويعد مسلسل لؤلؤ البطولة المطلقة للفنانة مي عمر، بمشاركة الفنان أحمد زاهر.

موجات من التعليقات تنهال على المسلسل بعد عرضه على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد الكثير من المواطنين ومحب الفن بالعمل الفني، والملابس التي استخدمتها مى عمر، والسيارات الفارهة التي كانت تقودها.

تفاصيل أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 31

من المقرر أن تعرض الحلقة رقم 31 من مسلسل لؤلؤ، يوم الأحد الموافق 7 فبراير، حيث انتهت تفاصيل الحلقة 30 عندما اغتصب بدر لؤلؤ وظلت تبحث عنه ولكنه هرب مع صديقتها مروة، وستبدأ الحلقة 31 عند مشهد الفيديو الذي سجله بدر للؤلؤ عندما قام باغتصابها، بمساعدة صديقتها مروة، وستشهد الحلقة البحث عن بدر ومروة من جانب نجدي مدير أعمالها، ومن المتوقع أن يعلن طارق نصار عن طلاقه من لؤلؤ في المجلات والصحف، مثلما أعلن عن زواجه منها.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة تقريب سيد أبو لؤلؤ منها خلال هذه الفترة حتى يعرف مخارج ومداخل الفيلا التي تقيم فيها هي ووالدتها حتى يتمكن من تنفيذ خطته لقتلها بمساعدة داليا طليقت طارق.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على القنوات الفضائية

يستطيع الجمهور أن يشاهد مسلسل لؤلؤ على هذه القنوات، وفي هذه المواعيد، حيث يعرض على أم بي سي العراق، في تمام الساعة الرابعة عصرَا، ويعاد مرتين خلال اليوم، بعد عرض الحلقة الجديدة، المرة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الثامنة صباحا.

تفاصيل أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 31، كما يذاع على قناة on ، الحلقة الأصلية في تمام الساعة  الثامنة إلا ربعًا مساءا ، بينما يعاد مرتين، في الثانية صباحًا، والواحدة ظهرًا بشكل مستمر، كما يعرض على قناة أون دراما ONE Drama ، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وفي الخامسة صباحا والثالثة عصرا.، حيث يعرض المسلسل يوميًا من الأحد حتى الخميس، وتعاد جميع حلقاته يومي الجمعة والسبت على نفس القنوات الثلاث السابقة.

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