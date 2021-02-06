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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ الفيوم يشهد إطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

السبت 06/فبراير/2021 - 04:10 م
الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد
الفيوم - زينب علاء
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شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2021، لتحصين الماشية "جاموس- أبقار- أغنام - ماعز" ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلًا عن ترقيم وتسجيل الماشية، وذلك من مقر الوحدة البيطرية بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، بحضور الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة بدأت عملها اليوم في جميع مدن ومراكز وقري محافظة الفيوم من خلال 92 وحدة طبية بيطرية، لترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالفيوم، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية لرفع مناعتها ضد الأمراض المختلفة، مؤكدًا أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إلي منازل المواطنين والمربين للتحصين وترقيم الحيوانات تيسيرًا عليهم.

ومن جهته، أشار نائب محافظ الفيوم، الى أهمية حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية، مؤكدًا على لجان التحصين أن تجوب كافة مراكز وقري وعزب المحافظة، وعلي جميع مربي الماشية التعاون مع لجان التحصين البيطرية.

وأكد "عماد" ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها، مشيرًا إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، حتي تحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.

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