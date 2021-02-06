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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زوجة قتيل نجع حمادي: «جوزي راح مني.. عايزة القصاص»

السبت 06/فبراير/2021 - 07:27 م
زوجة قتيل نجع حمادي
زوجة قتيل نجع حمادي
قنا: إسلام البكري
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خلال الساعات القليلة الماضية، اتشحت قرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي بالحزن، وذلك عقب ارتكاب أبشع جريمة قتل فى حق معلم بالأزهر الشريف، بعدما عُثر عليه مقتولًا، وجثته مقطعة ومدفونة داخل مدافن القرية، بعد تغيبه لمدة 12 ساعة متواصلة عن منزله.

وتبين أن مرتكب الواقعة، هو شقيق زوجة المجني عليه، وذلك عقب خلافًا قد نشب بينهما، ومشادة كلامية تحولت لتشابك بالأيدي فقام بقتله، وذلك وفقًا لتحريات ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا.

نجاح أحمد عبد القادر، زوجة القتيل، روت تفاصيل مقتل زوجها واتهام شقيقها بارتكاب الواقعة، قائلة: "جوزي راح مني يا عالم، عاوزة حق جوزي عاوزة القصاص من اللى قتله بدم بارد اي حد ساعد في قتل جوزي عاوزاه يتعدم يا ناس".

تقول زوجة القتل، إن زوجها تغيب عن المنزل لمدة نصف يوم، وظلت أسرته تبحث عنه في كل مكان بالقرية، وظلت تتواصل مع باقي أفراد عائلته للبحث عنه، إلا أنهم لم يجدوه، حتى وصل إليهم اتصالًا هاتفيًا مجهولًا يبلغهم أن زوجها قد تم اختطافه، وطلب فدية مالية تراوحت بين 500 ألف جنيهًا لمليون جنيه، قائلة: "مكنتش عارفة اعمل ايه لغاية بعد المكالمة بكام ساعة عرفت انهم لقيوا جثة جوزي مقطعة في المقابر".

وتابعت زوجة القتيل لـ"الدستور"، أن زوجها الذي راح ضحية القتل على يد شقيقها وزوجته، يشهد له الجميع بحسن الخلق والطيبة، قائلة: "مكنش بيخليني محتاجة حاجة اي حاجة كنت بطلبها كانت بتجيلي وكان يلبي كل طلبات أطفاله، أروح فين بعيالي اللى سابهملي ومات عاوزة حق جوزي".

وأضافت زوجة المجني عليه، أن زوجها كان يشفق على شقيقها – المتهم بواقعة القتل – وكان يسعى لتعيينه فى إحدى الوظائف الحكومية خلال الفترة الماضية، إلا أن زوجة شقيقها كانت السبب في ارتكابه واقعة القتل ضد الزوج الذي لم يتركها لحظة واحدة: "كنا بنبني حياتنا واسرتنا وبيتنا طوبة طوبة مع بعض وحياتنا كانت ماشية بحمدالله وشكره".

ومن جانبه؛ أكد والد المتهم فى سياق تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نجله لم يرتكب الواقعة بمفرده، إنما هناك متهمين آخرين في الواقعة، مطالبًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وضبط كل من ساعد في واقعة قتل زوج نجلته، قائلًا: "انا كنت بعتبره زي ولدي واتقهرت عليه وعلى وفاته والبلد كلها كانت تحلف بحياته". شاهد من هنا

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