الكونغو تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي وسط تحديات كورونا وقضايا السلم والتنمية

أعلن الاتحاد الأفريقي تسلم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، خلفًا لنظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا خلال فعاليات القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة اليوم السبت.وتأتي رئاسة الاتحاد الإفريقي للرئيس الكونغولي تشيسكيدي في وقت تواجه القارة الأفريقية تحديات كبيرة هذا العام مع جائحة فيروس كورونا الذي يلحق الضرر بالخدمات الصحية والاقتصادات بشدة.ومن بين القضايا الملحة التي تفرض نفسها على أجندة الاتحاد الأفريقي مكافحة الوضع الوبائي والحصول على اللقاح، علاوة على قضايا السلم ومكافحة الإرهاب والتنمية.وقال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا المنتهية ولايته لرئاسة الاتحاد الإفريقي في كلمه له خلال مراسم تسليم رئاسة الاتحاد التي أجريت عن بعد اليوم: " بينما نسلم المسئولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإننا مصممون على مواصلة العمل مع رئيس الكونغو تشيسكيدي لضمان أن تصبح إفريقيا قارة متكاملة، وموحدة سياسيًا، بناءً على مُثُل الوحدة الأفريقية ورؤية النهضة الأفريقية".ومن المقرر أن تنشط جهود رئيس الكونغو ورئيس الاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي، مثل تفعيل "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، التي تم إطلاقها في 1 يناير من هذا العام، وإطلاق "سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد"، واعتماد بروتوكول "حرية الحركة والمبادئ التوجيهية لجوازات السفر الأفريقي"، وتنفيذ خطة البنية التحتية الشاملة للطاقة الزراعية في أفريقيا والاستجابة لتغير المناخ.