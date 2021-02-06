رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونغو تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي وسط تحديات كورونا وقضايا السلم والتنمية

السبت 06/فبراير/2021 - 04:05 م
فيليكس تشيسكيدي
فيليكس تشيسكيدي
أ ش أ
طباعة
أعلن الاتحاد الأفريقي تسلم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، خلفًا لنظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا خلال فعاليات القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة اليوم السبت.

وتأتي رئاسة الاتحاد الإفريقي للرئيس الكونغولي تشيسكيدي في وقت تواجه القارة الأفريقية تحديات كبيرة هذا العام مع جائحة فيروس كورونا الذي يلحق الضرر بالخدمات الصحية والاقتصادات بشدة.

ومن بين القضايا الملحة التي تفرض نفسها على أجندة الاتحاد الأفريقي مكافحة الوضع الوبائي والحصول على اللقاح، علاوة على قضايا السلم ومكافحة الإرهاب والتنمية.

وقال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا المنتهية ولايته لرئاسة الاتحاد الإفريقي في كلمه له خلال مراسم تسليم رئاسة الاتحاد التي أجريت عن بعد اليوم: " بينما نسلم المسئولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإننا مصممون على مواصلة العمل مع رئيس الكونغو تشيسكيدي لضمان أن تصبح إفريقيا قارة متكاملة، وموحدة سياسيًا، بناءً على مُثُل الوحدة الأفريقية ورؤية النهضة الأفريقية".

ومن المقرر أن تنشط جهود رئيس الكونغو ورئيس الاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي، مثل تفعيل "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، التي تم إطلاقها في 1 يناير من هذا العام، وإطلاق "سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد"، واعتماد بروتوكول "حرية الحركة والمبادئ التوجيهية لجوازات السفر الأفريقي"، وتنفيذ خطة البنية التحتية الشاملة للطاقة الزراعية في أفريقيا والاستجابة لتغير المناخ.

موضوعات متعلقة

الصحة: تدشين منظومة التأمين الشامل بالأقصر والإسماعيلية قريبًا

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

مصدر أمنى ينفى وفاة 4 نزلاء داخل أحد السجون بفيروس كورونا

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

محاضرات تثقيفية وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

بدء حفل توقيع كتاب «تاريخنا التشريعي» لـ خالد قنديل بحزب الوفد

كتابة الفيتشر.. محاضرة ضمن فعاليات ورشة «التحرير الصحفي»

القوافل الثقافية للمسرح المتنقل تجوب قرى الصعيد بأسيوط