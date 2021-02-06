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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انعقاد المؤتمر العربي الـ19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات الثلاثاء المقبل

السبت 06/فبراير/2021 - 04:02 م
الدكتور محمد بن علي
الدكتور محمد بن علي كومان
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يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الثلاثاء المقبل، المؤتمر العربي الـ19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - في بيان، اليوم السبت، نقله المكتب العربي للتوعية الأمنية بالقاهرة - أنه سيشارك في هذا المؤتمر، الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية، رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات وممثلوهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: مهام واختصاصات وتسميات أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية في الدول الأعضاء، والمستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته.

وسيستعرض المؤتمر دراسة حول الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربية، وينظر في مشروع خطة استرشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية مع اللاجئين.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

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