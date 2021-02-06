محافظة القاهرة تواصل أعمالها لاستكمال محور الوفاء والأمل بعزبة الهجانة

واصلت محافظة القاهرة أعمالها لتنفيذ مشروع محور الوفاء والأمل (محورشينزو آبي) لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس الذي يمر داخل عزبة الهجانة حتى طريق السويس.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر استكمال أعمال إزالات عزبة الهجانة، حيث تم نقل الأسر لمساكن المحروسة بواسطة أتوبيسات توفرها المحافظة.ووفرت محافظة القاهرة شقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية لقاطني عزبة الهجانة وتلبية كافة احتياجاتهم الخدمية بمدينة المحروسة المنفذة بشكل حضاري لائق متكامل الخدمات في فترة زمنية وجيزة.