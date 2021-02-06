32 ألفًا تلقوا تطعيم كورونا في قبرص

ذكرت وزارة الصحة القبرصية، اليوم السبت، أنه تم تطعيم 32 ألفا و837 تطعيمًا ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19) خلال الفترة من 27 ديسمبر 2020 إلى 5 فبراير 2021.وأضافت الوزارة- حسب ما نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)- أن نحو 22 ألفا و813 مواطنا فوق سن 80 عاما تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وفقًا للخطة الوطنية للتلقيح.وأوضحت: إن عملية التطعيم بالجرعة الثانية جارية لجميع العاملين في قطاع الصحة العام والخاص، والمقيمين في دور الرعاية، وكذلك القائمين على رعايتهم في جميع أنحاء البلاد.