رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد إطلاق دورة تدريبية لمجموعات الشباب ضمن «حياة كريمة»

السبت 06/فبراير/2021 - 04:00 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، إطلاق أول دورة تدريبية لمجموعات الشباب التي تم تكليفها بمتابعة المشروعات المزمع تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى، والذي يتم من خلال التعاون بين شباب البرنامج الرئاسي والمجلس الاستشاري لشباب المحافظة لتأهيل وتدريب شباب مبادرة تأهيل وتمكين وكل الشباب المنوط بهم متابعة المشروعات ورفع الوعي لدى المواطن ليصبح عنصر فاعل ومساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتضمنت محاور الدورة تدريب الشباب على إدارة المشروعات، وآليات متابعة الموقف التنفيذي، وإعداد التقارير الفنية عن ذلك، والتدريب على آليات تدقيق المعلومات والبيانات لرفعها لمتخذ القرار، وتسهيل التقييم الدقيق لمعدلات التنفيذ، وتقييم الإجراءات المنفذة حيالها.

وحرص المحافظ على حضور جانب من التدريب بحضور معاون المحافظ محمد على جبر، حيث قام اليوم المهندس مصطفى متولي أحد شباب البرنامج الرئاسي باستعراض آليات متابعة المشروعات، والعمل الميداني الذي يدعم معدلات التنفيذ للمشروعات، والتدريب على أهمية المعلومة الدقيقة لمتخذ القرار.

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بعد إدراج قرى مركزي ببا وناصر، البالغ عددها 65 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، الذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة، قائلا إن المبادرة ستنقل مستوى معيشة المواطن الريفي نقلة نوعية غير مسبوقة.

وأكد المحافظ على أهمية دور الشباب في متابعة المشروعات الخدمية التي سيتم تنفيذها في مختلف القطاعات، بجانب المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجال رفع الوعي بأهمية المبادرة، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مساهمة الشباب في تنفيذ برامج محو الأمية ورفع الوعي الثقافي والفكري، والتدريب على الحرف والمهن اليدوية، خاصة التي تقوم على مقومات الريف.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

السيسى يؤكد أمام الاتحاد الإفريقى ضرورة تطوير البنية التحتية القارية لتحقيق التكامل

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

مصدر أمنى ينفى وفاة 4 نزلاء داخل أحد السجون بفيروس كورونا

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

محاضرات تثقيفية وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

بدء حفل توقيع كتاب «تاريخنا التشريعي» لـ خالد قنديل بحزب الوفد

كتابة الفيتشر.. محاضرة ضمن فعاليات ورشة «التحرير الصحفي»

القوافل الثقافية للمسرح المتنقل تجوب قرى الصعيد بأسيوط