3847 إصابة بفيروس كورونا فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، عن تسجيل 3 آلاف و847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 238 ألفًا و721 إصابة.وأظهرت بيانات الوزارة- وفقًا لصحيفة "مالاي ميل" المحلية- أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 857 حالة، فيما تعافى 1692 شخصًا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 186 ألفًا و970 شخصًا أو ما يعادل نحو 78% من إجمالى المصابين.