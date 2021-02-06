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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لدعم القضية الفلسطينية

السبت 06/فبراير/2021 - 04:11 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دورة غير عادية، بعد غد الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة مصر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، لبحث تعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريح اليوم السبت، إن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وأضاف أن التطورات التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومى العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

كانت مصر والأردن قد تقدمتا بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "حضوريا" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لتعزيز التضامن العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

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