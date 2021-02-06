مؤسس «أمهات مصر»: ختان الإناث جريمة واعتداء على حق الفتيات في الحياة

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة للأمهات في اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث الموافق 6 فبراير من كل عام، قائلة: "الختان جريمة يعاقب عليها القانون ويضر بحياة الفتيات".وأضافت عبير، في تصريح صحفي، أن الأمهات عليهن دور كبير وأساسي في القضاء على جريمة ختان الإناث، موضحة أن الختان أحد أشكال العنف ضد الفتيات واعتداء على حقوقهن وإنسانيتهن وحقهن في الحياة، وله أثار سلبية صحية عليهن.وأشارت عبير إلى أن ختان الإناث أحد العادات والتقاليد السيئة في المجتمع خاصة في القرى والنجوع والمناطق النائية، نظرا لعدم وعي عدد كبير من الأمهات بخطورته، مناشدة الأمهات بضرورة القضاء على هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون من أجل الحفاظ على حياة فتياتهن.وشددت عبير على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بضرورة التوعية بمخاطر هذه الجريمة، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف ويظهر ذلك بشكل واضح في المبادرات التي تم إطلاقها، مشيدة بدور المجلس القومي للمرأة في هذا الملف وعلى رأسهم لجنة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة أحلام حنفي، مقرر لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة.