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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير أنجولا بالقاهرة يؤكد رغبة بلاده في تعميق التعاون مع مصر

السبت 06/فبراير/2021 - 03:52 م
نيلسون كوزمي سفير
نيلسون كوزمي سفير أنجولا بالقاهرة
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أكد نيلسون كوزمي سفير أنجولا بالقاهرة، رغبة السلطات ببلاده في تعميق التعاون مع مصر لاسيما فى ضوء العملية الجارية لتحديث الاتفاقية العامة الجديدة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي والثقافي بين البلدين.

وقال السفير - فى بيان صحفى اليوم السبت، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى بدء الكفاح المسلح - إنه من المتوقع أن تشمل الاتفاقية الجديدة بين البلدين عدة إجراءات من ضمنها إنهاء الازدواج الضريبي على الاستثمارات، وإلغاء التأشيرات في جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية، والمشاورات الوزارية والسياسية رفيعة المستوى بين البلدين.

واستعرض السفير تاريخ النضال المسلح من أجل التحرير الوطني ضد النظام الاستعماري البرتغالي آنذاك، والذي استمر لما يقرب من خمسة قرون، مع وصول الملاح البرتغالي ديوجو كاو عام 1482، مشيرا إلى أنه يتم الاحتفال بهذه الذكرى العام الجارى تحت شعار "4 فبراير: حفظ وتكريم ذكرى أبطال الوطن الأم"، تكريما لجميع الوطنيين الشجعان الذين ناضلوا ضد ما تعرضوا له من قبل المستعمرين البرتغاليين حتى الاستقلال.

ولفت السفير إلى أنه لتحقيق هذا الإنجاز العظيم، استفاد القوميون الأنجوليون من دعم العديد من الدول الصديقة، من بينها مصر، ودول أوروبا الشرقية، وعلى رأسها روسيا ويوغوسلافيا السابقة، وكوبا والصين والكونغو وزامبيا وتنزانيا والجزائر.

وأوضح أنه تقديرا للدعم الذي قدمته هذه البلدان وغيرها لحركات التحرر الوطنى، تم تشكيل الحكومة الأنجولية الأولى بعد إعلان الاستقلال في 11 نوفمبر 1975، من قبل الدكتور أنطونيو أغوستينو نيتو وإقامة العلاقات الدبلوماسية المتميزة مع هذه الدول ومن بينها مصر حيث تم افتتاح سفارة أنجولا بالقاهرة عام 1976، ومنذ ذلك الحين تعززت العلاقات بين هذه الدول حتى وصلت إلى المستوى المتميز حاليا.

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