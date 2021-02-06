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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إتمام المراجعة السنوية لـ3 شهادات أيزو بمركز جراحة الجهاز الهضمي

السبت 06/فبراير/2021 - 03:51 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
عمرو الحوتى
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أجريت اليوم السبت، بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، المراجعة السنوية لعدد 3 شهادات للأيزو وهم شهادة نظام إدارة الجودة العالمية 90012015 وشهادة نظام إدارة البيئة أيزو 140012015 وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أيزو 2018 45001.

وتمت المراجعة بواسطة شركة IQS وفقا لسياسة جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وتعليمات إدارة المركز الخاصة بتطوير معايير مواصفات تلك الشهادات وبحضور كلا من الدكتور حلمى عزت الجندي مدير المركز، الدكتور أحمد شحته نائب مدير المركز ومدير الجودة، الدكتور محمد السروجي نائب مدير المركز، محمد ابراهيم على يوسف مدير عام المركز.

وأشادت شركة IQS بالمستوى العالمي وتميز المركز بتقديم الخدمات الطبية فى مجالات جراحات الجهاز الهضمي منها جراحات الأورام والبنكرياس والقولون وجراحات زراعة الكبد والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

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